ABB, Sahte Videolara Dikkat Çekin!

SANAL İÇERİKLERE KARŞI UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), halkı yapay zeka kullanılarak üretilen sahte içeriklere karşı uyarmakta. Belediyeden gelen açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerin Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sesini taklit ederek sahte reklam videoları oluşturduğu belirtildi. ABB, bu tür sahte girişimlere karşı halkın dikkatli olmasının önemini vurguladı.

SAHTE İÇERİKLERİN TEHLİKESİ

ABB’nin yazılı açıklamasında, sosyal medya platformlarında bulunan sahte içeriklere dair şu ifadeler yer aldı: “Bazı art niyetli kişiler, yapay zeka teknolojisi kullanarak Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sesini taklit etmiş ve bazı firmalar adına reklam yaptığına dair görüntüler üretmiştir. Bu görüntüler tamamen gerçek dışıdır.” Belediye, Mansur Yavaş’ın bu tür bir söylemi ya da reklam çalışması olmadığını kesin bir şekilde ifade etti.

VATANDAŞLARA GÜVENİLİR KAYNAKLAR ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bu sahte videolara itibar etmemelerini ve karşılaştıkları şüpheli içerikler için resmi kaynaklardan doğrulama yapmalarını rica ediyor. Yapılan açıklamada, “Bu tarz art niyetli girişimlere karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.