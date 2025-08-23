Abb Tarafından Konferans Düzenlendi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLİ KONFERANS

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı için “Mondros Limanı’ndan Sakarya Nehri’ne” konulu bir konferans düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLİ MÜCADELE RUHU VE TARİH BİLGİSİ

ABB Başkanı Yavaş, konferansında yaptığı konuşmada, milli mücadele noktalarının korunması için gerekli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yavaş, birçok kişinin Sakarya Meydan Muharebesi’nin aslında Ankara civarında gerçekleştiğinden haberdar olmadığını belirtti. “Kent Konseyi ile birlikte özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı alanları topluca ziyaret edip oralarda nasıl bir savaş verildiğini bizzat yerinde görmelerini istedik” dedi. Ayrıca, harp alanlarının korunmasının öneminin altını çizerek, “Eğer böyle yapmazsak, köklerimizden koparsak, yanı başımızda Ankara’ya kadar dayanmış düşmana karşı verilen mücadeleyi hep canlı tutup bizden sonra gelecek bütün nesillere biz bunu aktarmazsak ne olur?” diye sordu. Yavaş, milli mücadele ruhunun geleceğe taşınmasının gerekliliğini vurguladı.

TARİHİ SUNUM VE MÜCADELENİN ANLATIMI

Konferans, tarihçi Selim Erdoğan’ın sunumuyla devam etti ve bağımsızlık ruhunun milli mücadeledeki yerini ele aldı. Bu etkinlik, milli mücadeleyi ve onun önemini yeni nesillere aktarmak için yapılan önemli bir girişim olarak dikkat çekti.