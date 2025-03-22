Abbas Gündüz’den Ali Mahir Başarır’a Tepki

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Siirt’te yapılan bir dizi ziyarette bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadelere sert bir karşılık verdi. Gündüz, Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin iradesinin, devlet aklının ve milli duruşun temsilcisi olduğunu belirtti. Başarır’ın sözlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

BİRLİK VURGUSU YAPILDI

Gündüz, “CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sokak üslubuyla, siyasi ahlaktan yoksun şekilde Bahçeli’ye dil uzatması, onun seviyesizliğinin ve acizliğinin en net göstergesidir.” sözleriyle bu durumu eleştirdi. Bahçeli’nin, Türk milletinin onuru ve ülkücü hareketin lideri olduğunu söyleyen Gündüz, Türk toplumunun Bahçeli’nin yıllarca süren devlet adamlığı duruşunu ve Türkiye’nin birlik ve beraberliği için yaptığı fedakarlıkları çok iyi bildiğini ifade etti.

Türk Mİlleti Bahçeli’nin Yanında

Gündüz, “Buradan açıkça ilan ediyoruz, Devlet Bahçeli yalnız değildir. Türk milleti O’nun arkasındadır.” diyerek desteklerini dile getirdi. Ayrıca, Ali Mahir Başarır ve benzeri kişilerin, Bahçeli ve ülkücü hareket aleyhindeki tavırlarının kendilerini asla yıldırmayacağını vurguladı. Şehit ve gazi aileleri olarak, “büyüğümüz bilge lider Devlet Bahçeli’nin yanındayız” ifadesiyle dayanışmalarını yineledi.