Abbas Gündüz’den Özgür Özel’e Tepki

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ VAR

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yabancı basına yaptığı açıklamalara yanıt vererek sert bir eleştiride bulundu. Gündüz, “Şaibeli kurultayla genel başkan olan Özgür efendi, yapılan yolsuzluğu ve hırsızlığı görmezden gelmektedir” ifadelerini kullandı. Mardin’de gerçekleştirdiği ziyarette, Özel’in İngiltere merkezli bir medya organına verdiği demecin Türkiye’nin Avrupa’daki itibarına gölge düşürme çabasında olduğunu belirtti.

ATATÜRK’ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKILMALI

Gündüz, konuşmasında CHP’nin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. “Atatürk’ün kurduğu parti olan CHP’nin düşürüldüğü hale bakın düşüklük, çürüme almış başını gidiyor. Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk İngiliz emperyalizmine karşı mücadele etmiştir” şeklinde konuştu. Özgür Özel’in Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmesini eleştirerek, Türkiye’nin hırsız ve rüşvetçilere karşı durması gerektiğini vurguladı. “Emperyalizmden medet umanlardan kurtulması gerekmektedir” diyerek çağrıda bulundu.

DEVLETİN GÜCÜNE İNANCIMIZ TAM

Gündüz, “Özgür Özel’e devletin makamını işgal edip çanak tutanlar sanmasınlar ki hiçbir şeyin farkında değiliz. Şehit ve gazi aileleri, 15 Temmuz’da bedel ödeyen kahramanlar ve onların aileleri olarak her şeyin farkındayız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asla boyun eğmeyecek kadar güçlü olduğunu belirterek, şehit ve gazi aileleri olarak devletin, emniyet güçlerinin, hakim ve savcıların her zaman yanında olduklarını vurguladı.