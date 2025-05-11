Abbas Gündüz, Hakan Fidan’a destek verdi

Abbas Gündüz’den Hakan Fidan’a Destek

ATILAN ADIMLARIN ANLAMI

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, milletin değerli insanlarının asla yalnız olmadığını vurguladı. Gündüz, “Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını sırtında değil, yüreğinde taşır” şeklinde konuştu. Fidan’ın, devletin önemli kurumlarındaki uzun görev süreci boyunca yalnızca diplomasi masalarında değil, aynı zamanda istiklal ve istikbal mücadelesinin merkezinde yer aldığını belirtirken, dış mihrakların ve ihanet gruplarının korkulu rüyası olduğunu ifade etti.

MİLLİ POLİTİKANIN TAŞIYICISI

Gündüz, Hakan Fidan’ın şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan yerli ve milli dış politika vizyonunun temsilcisi olduğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızla birlikte atılan her adım; manda ve vesayet zincirlerinin kırılması, millet iradesinin güçlendirilmesi ve mazlum coğrafyaların sesi olunması anlamına gelir” dedi. Fidan’ın bu kutsal yolda “her kavgaya girerim” ifadesiyle ortaya koyduğu duruşun, bir devlet aklını ve millet sevdasını temsil ettiğini belirtti.

DESTEK VE DAYANIŞMA

Sivil toplumun sesi olarak, milletin adamlarının yalnız olmadığını bir kez daha duyurdular. Gündüz, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli bekamıza yönelen her tehdit karşısında biz de safımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz” diye ekledi. Bu yolun bağımsız Türkiye’nin, güçlü devletin ve mazlumun yanında duran büyük milletin yolu olduğunu vurguladı. Yapılan bu açıklama ile birlikte, Bakan Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm yol arkadaşlarına desteklerini yineleyerek, her mücadelede yanlarında olduklarını ifade etti.

– DİYARBAKIR