Abbas Gündüz, Özgür Özel’i eleştirdi

ABLAS GÜNDÜZ’DEN ELEŞTİRİLER

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Batı medyasına yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Gündüz, “Türkiye’yi uluslararası platformlarda şikayet etmesi, milli iradeye ve devletimizin bağımsızlığına karşı sorumsuz bir tutumdur” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Abbas Gündüz, yaptığı açıklamalarda Özgür Özel’in tutuklamalara yönelik Batı medyasındaki demeçlerinin milli irade ve bağımsızlığa yönelik duyarsızlık olduğunu ifade etti. Gündüz, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya ilişkin açıklamalarının halkın hassasiyetlerini yansıttığını belirtti. “Özgür efendinin Türkiye’nin iç meselelerini yabancı medya organlarına taşıyarak ülkemizi karalama çabaları, milli birlik ve beraberliğimize zarar vermektedir” diyen Gündüz, bu tür davranışların Türkiye’nin egemenliğine zarar verdiğini vurguladı.

KARALAMA KAMPANYALARI VE SÜLEYMAN SOYLU’YA DESTEK

Gündüz, “CHP Genel Başkanı Özgür efendi düne kadar Kılıçdaroğlu için ağlarken onu sırtından hançerlemiş ve bu seri şekilde devam edecektir” diye belirtti. Sözlerine devam eden Gündüz, Özgür Özel’in amacının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu kaydetti. “Süleyman Soylu, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol ve dava arkadaşıdır” ifadesini kullanan Gündüz, Soylu’nun terörle mücadeledeki kararlı duruşu ve güvenlik konusundaki çabalarının millet tarafından takdir edildiğini aktardı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNDEN MESAJ

Abbas Gündüz, kendisine yöneltilen asılsız suçlamalar ve karalama kampanyalarının Süleyman Soylu’nun kararlılığını sarsamayacağını dile getirerek, “Yerli ve milli duruşuyla milletimizin kalbinde yer etmiştir” dedi. Şehit ve gazi aileleri olarak, milli iradeye ve bağımsızlığa yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini belirten Gündüz, bu tür sorumsuz açıklamaları şiddetle kınadıklarını kamuoyuna saygıyla duyurdu.