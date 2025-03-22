ABC Lojistik’ten 120 Milyon Euro Yatırım

ABC LOJİSTİK’İN VOLVO İLE STRATEJİK ORTAKLIĞI

Lojistik sektörünün öncü firmalarından biri olan ABC Lojistik, 801 adet çekici alımı için 120 milyon Euro değerinde bir yatırımla, Volvo Trucks tarafından İsveç’in Göteborg kentinde özel bir şekilde karşılandı. Ziyaret sırasında Türk Bayrağı, fabrika girişinde göndere çekildi. ABC Lojistik heyeti bu ziyarette, Volvo’nun üretim tesislerini gezme fırsatına sahip oldu. Ayrıca, son teknoloji ile donatılan üretim hatları, güvenlik sistemleri ve sürdürülebilir üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Volvo yetkilileri, “Bu iş birliğini bir stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz” dedi. Volvo’nun bu jesti, ticari iş birliğinin ötesinde iki ülke arasında kültürel bir bağ kurulmasına da vesile oldu. ABC Lojistik yöneticileri, bu karşılamanın kendileri için “unutulmaz” olduğunu belirtti.

120 MİLYON EURO’LUK YATIRIMIN ETKİSİ

ABC Lojistik’in gerçekleştirdiği 120 milyon Euro değerindeki bu yatırım, Türkiye taşımacılık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük araç yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yeni alınan çekicilerle birlikte firma, operasyonel verimliliğini artırmayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve çevre dostu çözümleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. ABC Lojistik’in uluslararası alanda kazandığı bu prestij, sektördeki diğer oyuncular için de ilham kaynağı oldu. Hem ekonomik büyüklüğü hem de kurumsal itibarıyla ön plana çıkan bu iş birliği, Türkiye’nin küresel lojistikteki yükselen rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

– KAYSERİ