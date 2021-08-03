ABD 100 ülkeye aşı gönderecek

Amerika Birleşik Devletleri, düşük gelirli 100 ülkeye corona virüse karşı geliştirilen aşılardan gönderecek.
Beyaz Saray, ABD’nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında ABD’nin 60’tan fazla ülkeye 110 milyon doz aşı gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, ABD’nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağı kaydedildi.