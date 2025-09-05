ABD, 1970 Patriot Füzesi Temin Edecek

ŞİRKET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İHALE

Lockheed Martin, “şirket tarihindeki en büyük ihale” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ordusunun, Lockheed Martin’e 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde bir ihale verdiği belirtildi. Bu ihale, “şirket tarihindeki en büyük ihale” olarak nitelendirildi. Şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretiminde artış sağladığı ve 2025’te 600’den fazla sistemin teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

PATRIOT SİSTEMLERİNİN TERCİHİ

Açıklamada, ABD de dahil olmak üzere toplam 17 ülkenin “tehditlere karşı savunma” amacıyla Patriot sistemlerini tercih ettiğine dikkat çekildi. Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds’un konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Reynolds, “Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.