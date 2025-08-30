Abd, Abbas’a Vize İptali Gerçekleşti!

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN VİZE İPTALİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini bildirdi. Bu karar, eylül ayında New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmaları planlanan Filistin heyetinin katılımını fiilen engelliyor.

BARİŞ ÇABALARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu kişilerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini ve bu durumun barış sürecine zarar verdiğini belirtiyor. Rubio’nun direktifi doğrultusunda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIĞI

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, alınan kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak tanımladı. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu vurgulanarak, ABD’ye bu kararından vazgeçme çağrısı yapıldı.

BM GENEL KURULU’NDA TANINMA GÜNDEMİ

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa dahil bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağını daha önce ifade etmişti. Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte bu katılımın mümkün olup olmayacağı belirsizleşmiş durumda.