ABD açıkladı: Bulana 10 milyon dolar ödül verilecek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, siber saldırıları önlemek için harekete geçti.

Mayıs ayında ABD’nin doğu yakasında bulunan yakıt tedariki yapan petrol boru hattı şirketi Colonial Pipeline’a siber saldırı düzenlenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise saldırı düzenleyen korsanların bulunması halinde 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Yapılan siber saldırının ardından bakanlıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, DarkSide siber korsanlık yazılımı varyantı uluslararası organize suç grubunda kilit bir liderlik pozisyonuna sahip olan herhangi bir kişinin kimliğinin veya konumunun belirlenmesine yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklifini ettiğini duyurdu.” İfadeleri kullanıldı.

ÖDÜL KOYDULAR

Açıklamada, buna ek olarak, Bakanlığın ayrıca herhangi bir ülkede DarkSide varyantı bir korsanlık yazılımı olayına katılmayı planlayan veya katılmaya çalışan herhangi bir kişinin tutuklanmasına imkan verecek bilgiler için 5 milyon dolar kadar ödül koyduğu ifade edildi.

YAKIT SIKINTISINA NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu saldırı ABD’nin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45’ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının geçici olarak kapatılmasına yol açmış ve bölgede yakıt sıkıntısına neden olmuştu

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4,4 MİLYON DOLAR BİTCOİN ÖDEDİLER

Colonial Pipeline’ın CEO’su, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.