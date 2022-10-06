ABD Adalet Bakanlığı’ndan Trump için açıklama

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump hakkında açıklama geldi.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) ele geçirilen belgeler arasında af talepleri, sağlık belgeleri ve 2020 seçimleriyle ilgili evrakın bulunduğunu duyurdu.

CNN’in haberine göre, Bakanlık, Trump’ın “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi” talebinde bulunduğu belgelerin bir kısmını açıkladı.

Listede Trump’ın iş bağlantılarına dair iletişim kayıtlarının yanı sıra eski başkanın Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonundan istifasına dair belge de yer aldı.

Gizli tutulması gerekebileceği değerlendirilen 520 sayfalık 64 belge dahil Trump’ın malikanesinde ele geçirilen belgelerin bir kısmı açıklanmazken listenin tasnifi özel inceleme ekibi tarafından yapıldı.

Açıklanan belgeler arasında Cumhuriyetçi bir avukatın Beyaz Saray’a Georgia eyaletinde 2020 seçimlerine karşı açılan davaya ilişkin elektronik posta da dikkati çekti.

Öte yandan belgeler arasında bazı davalarla yasal anlaşmazlıklara dair belgeler de yer aldı, özel ekibin incelediği belgeler mühürlenerek mahkemeye sunuldu.

Trump hakkındaki gizli belgeler soruşturması

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskından 3 gün sonraki ilk açıklamasında, Trump’ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırılması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.

Trump’ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

“Arama emri”nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında “çok gizli” damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

Trump, Mar-a-Lago’dan “siyasi hasımlık” nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebiyle Florida Federal Mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Trump’ın talebini uygun bularak New York’tan yarı emekli federal yargıç Raymond Dearie’yi görevlendirmişti.

Dearie’den, Trump’ın evinden alınan belgeleri “gizlilik ihlali olup olmadığı yönünde” aralık ayı ortasına kadar incelemesi istenmişti.

Adalet Bakanlığı da Florida Federal Mahkemesinin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” kararının, bu süreçte el konulan belgelerin çoğunun soruşturma sürecinde kullanılmasını geçici olarak yasaklaması nedeniyle temyize gitmişti.

Trump, ayrıca gizli belgelerle ilgili devam eden hukuki tartışmayı dün ABD Yüksek Mahkemesine taşıyarak söz konusu belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulunmuştu.

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump’ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelerin, “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi” talebini ele almayı hızlandıracağını açıklamıştı.