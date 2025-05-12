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Abd Ankara Büyükelçiliği Açıklama Yaptı

PKK’NIN FESİH KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Ankara Büyükelçiliği, PKK’nın fesih kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil ediyor. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.”

ABD’DEN DESTEK VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteklerini yineledi. Açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.” deniliyor.

TERÖRÜN GELECEĞİ YOKTUR

Ayrıca, açıklamanın sonunda “Medeni dünyada terörün geleceği yoktur.” ifadesine de yer veriliyor. Ayrıntılar geliyor.

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