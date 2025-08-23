ABD Artık Intel’in Yüzde 10 Hissesine Sahip

YENİ ANLAŞMA İLE ABD HÜKÜMETİ İNTEL’İN HİSSESİNİ SATIN ALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üretiminde önemli bir aktör olan Intel’in yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu. Lutnick, bu bilgiyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında açıklayarak, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” sözlerine yer verdi. Anlaşmanın “tarihi” olduğunu belirten Lutnick, bunun yarı iletkenler alanındaki Amerikan liderliğini güçlendireceğini ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını aktardı.

HÜKÜMET, İNTEL HİSSELİKLERİNE YATIRIMDA BULUNACAK

Intel’den yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle birlikte ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak amacıyla bir “tarihi” anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Anlaşma şartlarına göre, ABD hükümeti Intel’in hisselerine 8,9 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı açıklandı. Hükümet, toplamda 433,3 milyon adet hisseyi hisse başına 20,47 dolardan alacak. Bu da şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 9,9’una denk geliyor. Açıklamada, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı bulundurmayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu yatırımların, daha önce Intel’e yönelik yerli yarı iletken üretimini artırma amacıyla tahsis edilen 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete ayrılan 3,2 milyar dolarla finanse edileceği belirtiliyor.

TRUMP: ABD HİSSELER İÇİN HİÇBİR ÖDEME YAPMADI

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social sosyal medya hesabından bu olayla ilgili olarak, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Trump, anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirterek, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” dedi. Ayrıca, Trump, Intel’in en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipler üretmesinin ABD’nin geleceği için kritik olduğunu vurguladı ve Intel’in ABD hükümetine hisseler vermeyi kabul ettiğini aktardı.

BASINA AÇIKLAMALAR YAPAN TRUMP, FAİZ İNDİRİMLERİNİ DE GÜNDEME GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’teki bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hükümetin Intel’de hisse alma ihtimaline dair sorulara, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” dedi. Trump, Intel’in rakiplerine kıyasla geri kaldığını ve CEO Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmede bu konuyu ele aldığını ifade etti. Ayrıca, Faiz indirimi konusuyla ilgili olarak, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” yorumunu yaptı. Trump, Kanada’nın ABD mallarına uygulanan misilleme tarifeleri kaldırma kararına da değinerek, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iyi bir görüşme yaptıklarını bildirdi ve, “Yakında tekrar görüşeceğiz, Kanada’ya karşı iyi olmak istiyoruz.” dedi.