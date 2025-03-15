ABD Askeri Yemen’de Husi Hedeflerini Vurdu

ABD ORDUSU HUSİ HEDEFLERİNİ VURUYOR

ABD ordusu Yemen’deki Husi gruplarına yönelik havadan ve denizden saldırılara başladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırılara dair yaptığı ilk açıklamada, “Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen’deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak” ifadelerini kullandı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI

Husi Sağlık Bakanlığı, ABD’nin düzenlediği saldırılar sonucunda şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırılarda, ayrıca 9 sivilin yaralandığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve birliklerine yönelik saldırılarına “tolerans gösterilmeyeceğini” ifade etti. Hegseth, “Seyrüsefer özgürlüğü yeniden sağlanacak. Amerika, Başkan Donald Trump yönetiminde, ASLA geri adım atmayacak” dedi.

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Merkez Komutanlığı, Yemen’deki saldırılara dair ilk görüntüleri paylaştı. Komutanlık, yaptığı açıklamada “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını korumak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak amacıyla 15 Mart’ta Yemen’deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırılardan oluşan bir dizi operasyon başlattı” notunu düştü.