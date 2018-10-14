ABD askerleri Antep’te eğitiliyor

Amerika Birleşik Devletleri askerleri Münbiç devriyesine katılmak üzere Gaziantep’te eğitimden geçiyor.

Türk ve Amerikan askerleri eğitim sonrası Suriye’nin Münbiç kentinde ortak devriye faaliyetlerine katılacak.

Türkiye ve ABD arasındaki Münbiç mutabakatının ardından hazırlıklar başladı.

ABD ordusuna ait bir tabur asker 2 Ekim’de Türkiye’ye geldi. Gaziantep’te türk askerleriyle birlikte eğitime başladı.

Türk ve Amerikan askerleri ortak tatbikatlar düzenliyor.

Askerler birbirlerinin harekat tarzını daha yakından tanıyarak koordinasyon kabiliyetlerini arttırıyor.

Sahada yaşanabilecek kriz anlarında nasıl davranılacağı belirleniyor.

Böylece iki ülke askerlerine yönelik saldırı olduğunda koordineli şekilde hareket edilmesi sağlanacak.

Eğitim sonrası ABD ile Türkiye Münbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacak.

NTV