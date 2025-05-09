ABD, Ateşkes İçin Çağrıda Bulundu

ABD’DEN 30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesi için 30 günlük herhangi bir ön koşul olmadan ateşkes çağrısı yaptı. Trump, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam ettiğini belirterek, “ABD, ideal olarak 30 günlük şartsız ateşkes çağrısı yapıyor” dedi. Ayrıca, kabul edilebilir bir ateşkesin gözlemlenmesi gerektiğini ve her iki tarafın bu müzakerelerin önemine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. “Eğer ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak” diyerek, ilişkilerin ciddiyetine dikkat çekti.

HER HAFTA BİNLERCE GENCİN HAYATI KAYBEDİYOR

Trump, savaşın ciddiyetine vurgu yaparak, her hafta binlerce gencin hayatını kaybettiğini dile getirdi. “Herkes bunun artık son bulmasını istemeli. Ben de istiyorum ve ABD de bunu istiyor. ABD Başkanı olarak, Avrupalılarla birlikte Rusya-Ukrayna arasında barışı sağlamaya kararlıyım ve bu kalıcı bir barış olacaktır” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY’DEN ATEŞKES RİCAMIZ

Trump’ın açıklamalarından önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. “Barışa ulaşmak için atılması gereken somut adımları içeren gerekli çabaların sürmesi gerektiğini görüştük” diyerek, Trump ile olan görüşmelerinin içeriğini paylaştı. Zelenskiy, “Ukrayna, bugün dahi başlasa 30 günlük ateşkese hazır olduğunu Trump’a ilettim. Rusya’nın bu öneriyi desteklemesini bekliyoruz” dedi. Ayrıca, görüşmelerin sürdürülmesini talep etti.

BARIŞA GİDEN YOLDA CİDDİYET VURGUSU

Zelenskiy, Trump’ın savaşı sona erdirmek istediğini belirterek, “Başkan Trump bu savaşın sona ermesini istediğini, yardıma hazır olduğunu ve ateşkes ihtiyacını desteklediğini teyit etti. Bundan sonraki temaslarımız konusunda mutabık kaldı” dedi. Açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Ukrayna şu andan itibaren tam bir ateşkese, 30 günlük bir ateşkese hazırdır. Ancak bu gerçek olmalı. Füze ya da insansız hava aracı saldırıları olmamalı, cephede yüzlerce saldırı olmamalı. Ruslar ateşkesi destekleyerek uygun şekilde karşılık vermelidir. Savaşı sona erdirmeye istekli olduklarını kanıtlamalıdırlar. Bu ilk kez olmuyor, bunu bir kez daha teklif ediyoruz. 30 gün, yıllarca sürecek bir barışın başlangıcı olabilir. Kalıcı ve güvenilir bir ateşkes, barışa doğru ilerlemenin gerçek bir göstergesi olacaktır.”