ABD, B-2 Uçağıyla İran’ı Vurdu

ABD’NİN SAVAŞA DAHİL OLMASI

ABD, 10. günde savaşa katılarak İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesiyle imha ettiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin detaylar hızla netleşirken, nükleer hedeflerin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı sayesinde hedef alındığı öğrenildi. 61 metre derin nüfuz edebilen B-2, sadece İran’ın yer altındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silaha sahip olan uçak olarak biliniyor. B-2’ler aynı zamanda “sığınak katili” olarak da tanımlanıyor. Rahat bir operasyon için bombardıman uçaklarına 4 adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı eşlik etti. Haberlere göre, bu uçaklardan ikisi Pasifik Okyanusu üzerinde B-2 uçaklarına yakıt ikmali yaparken, diğer ikisi yaklaşık 75 kilometre gerilerinde konumlanıyor. İki ek yakıt ikmal uçağının, San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru gittiği ifade edildi. Bir sonraki yakıt ikmalinin yerinin daha sonra Hawaii’de olacağı belirtiliyor.

B-2 SPIRIT’İN ÖZELLİKLERİ

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, gelişmiş hava savunmalarına sızabilen ve İran’ın gömülü nükleer araştırma tesisleri gibi zorlu hedeflere doğru hassas saldırılar yapabilen Amerika’nın en ileri stratejik silah platformlarından birini oluşturuyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran ile ilgili alacağı her türlü kararı uygulamaya tamamen hazır olduğunu ifade etti. Hegseth, Tahran’ın, İsrail’in saldırılarına başlamadan önce Başkana nükleer programları ile ilgili bir anlaşma yapmaları çağrılarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. B-2 uçaklarının maliyeti ise yaklaşık 2,1 milyar dolar ve bu da onları şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçaklar haline getiriyor. Northrop Grumman tarafından üretilen ve süper gizlilik teknolojisine sahip olan bu bombardıman uçağı, 1980’lerin sonlarında üretimine başlandı, ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle bu üretim durduruldu. Pentagon’un planlanan satın alma programının sonlandırılmasının arkasından yalnızca 21 adet üretildi. Yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan menzil, ABD’nin kıtasal üslerinden global saldırı yeteneği sağlıyor.

MUHİM KAPASİTE ve GİZLİLİK TEKNOLOJİLERİ

Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri’den Afganistan ve Libya’ya kadar çeşitli görevlerde kullanıldığında neredeyse her hedefe ulaşma kapasitesine sahip. Uçağın faydalı yük kapasitesi 18 kilogramdan fazla olup, çok farklı konvansiyonel ve nükleer silahları taşıma imkanı sunuyor. Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk hassas güdümlü bir “sığınak delici” bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) yerleştirebilecek şekilde tasarlandı. İki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, personel ihtiyacını azaltırken gelişmiş otomasyon sistemleri ile operasyonel etkinliği sürdürüyor. B-2’nin gizlilik teknolojisi, radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme olasılığını en aza indiren açısal tasarım unsurlarını içeriyor. Radar kesitinin küçük bir kuşun boyutuna benzer olduğu ve geleneksel radarlar için neredeyse görünmez olduğu söyleniyor.