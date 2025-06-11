ABD, Bağdat’taki Personeli Çekiyor

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE PERSONEL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘bölgedeki huzursuzluk ihtimali’ nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nde bazı personelin geri çekilmesine yönelik bir karar aldı. Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikalıları “hem ülkede hem de yurt dışında güvende tutmak istediğini” belirtip bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu Bağdat Büyükelçiliği’ndeki personel sayısının azaltılmasına karar verildiğini aktardı.

BİREYSEL PERSONELİN YER DEĞİŞTİRMESİ

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ve Kuveyt’teki zorunlu olmayan personel ve yakınlarının bu ülkelerden ayrılmasına da olanak tanıyacak. Bu durumda ABD Savunma Bakanlığı, Bağdat’tan “olası bir tahliyeye” destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Pentagon’dan bir yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu’da artan gerilimi dikkate aldığını vurguladı.

ASKERLERİN AİLELERİ İÇİN GÖNÜLLÜ TAHLİYE

Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, bölgede bulunan askerlerin ailelerinin ‘gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına izin verdiğini’ belirtti. CENTCOM’un ‘her an hazır olmak için’ Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarla işbirliği içinde çalıştığını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Öte yandan, Irak’ın batı bölgelerinden gelen görüntülerde, ABD savaş uçaklarının gökyüzünde yoğun uçuşlar yaptığı ortaya çıktı. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, Trump müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını” söylemişti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, bunun üzerine bütün bu sürecin gidişatına karşılık vererek ABD’nin bölgedeki tüm üslerinin İran’ın saldırı menzilinde olduğunu bildirdi. Ayrıca, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır.” diye konuştu.