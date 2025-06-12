Abd, Bağdat’taki personelini çekiyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM YÜKSELİYOR

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile herhangi bir çatışma durumunda İran’ın bölge genelindeki ABD üslerini hedef alacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmek için hazırlık yaptığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçiriyor ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” şeklinde bilgi verdi.

ORTADOĞU’DA TAHLİYE HAZIRLIKLARI

Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği belirtildi. Hegseth, ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğruladı ve “Orta Doğu’daki gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” dedi. ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki gerekli olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine yönelik hazırlık yaptığı öğrenildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN KARARLILIK MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti ve “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Pezeşkiyan, ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmalarını tamamen durdurma talebini eleştirdi.

BAKAN HEGSETH’TEN TAHLİYE ONAYI

Pezeşkiyan, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar” diyerek müzakerelere yönelik tepkisini dile getirdi. Ayrıca, “Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak” ifadesiyle birlik çağrısı yaptı.

İRAN’DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve adını açıklamayan Iraklı hükümet kaynağı, ABD’nin diplomatik varlığına yönelik tahliye adımlarının Irak’a özgü olmadığını, Orta Doğu’daki bir dizi ülkeyi kapsayan kapsamlı bir düzenleme olduğunu aktardı. Iraklı kaynak, ABD’nin tahliye kararını gerektirecek bir güvenlik durumu tespit edilmediğini vurguladı ve “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu” dedi.