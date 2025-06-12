Abd, Bağdat’taki Personelini Geri Çekiyor!

ABD-İRAN GERİLİMİ

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile bir çatışma durumunda İran’ın bölgede bulunan ABD üslerini vuracağını açıklamıştı. Bu sözlerin ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etme hazırlıklarında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğrulayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” dedi.

ORTADOĞU’DA ALARM DÜZEYİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de Orta Doğu’daki görevli personelin aileleri için tahliye izni verdiği öğrenildi. Hegseth, ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmalarının onaylandığını ifade ederek, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca, ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerini tahliye etmeye hazırlandığı bilgisi geldi.

İRAN’DAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdüğünü dile getirirken, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Pezeşkiyan, ABD’nin müzakerelerde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebini de eleştirdi.

İRANK’ TAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD’nin son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak’a özgü olmadığını belirtti. Ayrıca, şu ana kadar ABD’nin tahliye kararını gerektirecek bir güvenlik durumunun Irak’ta olmadığını vurguladı. Kaynak, “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak’ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip” ifadelerini kullandı.