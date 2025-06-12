Abd, Bağdat’taki Personelini Geri Çekiyor

ABD-İRAN GERİLİMİ ARTMAKTA

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile bir çatışma yaşanması durumunda İran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye hazırlandığı bilgisi gündeme geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğrulayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” dedi.

ORTADOĞU’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye onayı verdi. Hegseth, “Orta Doğu’da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını” kaydetti. ABD, Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine de hazırlanıyor.

İRAN: ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmeleri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca Pezeşkiyan, bilimsellik ve araştırma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

IRAK’TA GÜVENLİK DURUMU OLUMSUZ DEĞİL

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan bir hükümet kaynağı, ABD’nin tahliye ve güvenlik adımlarının Irak’a özgü olmadığını ve Orta Doğu’daki diğer ülkeleri kapsayan daha geniş bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti. Kaynak, “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak’ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip” ifadelerini kullandı.