ABD, Bağdat’taki Personelini Geri Çekiyor

ABD VE İRAN ARASINDA GERİLİM

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile herhangi bir çatışma durumunda İran’ın bölgede bulunan ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Bu sözlerin ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye hazırlandığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini onaylayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçiriyor ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” dedi.

ORTA DOĞU’DAKİ ÜSLERDE ALARM

Bunun yanı sıra, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye onayını verdiği belirtildi. Hegseth, Orta Doğu’da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını ifade ederek, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki gereksiz diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine de hazırlandığı öğrenildi.

PEZEŞKİYAN: ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda devam ettiğini belirterek, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Pezeşkiyan, ABD’nin müzakerelerde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebini eleştirerek, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

IRAK: ABD’NİN KARARINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve adını belirtmek istemeyen bir Iraklı hükümet kaynağı, ABD’nin diplomatik varlığına yönelik tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak’a özgü olmadığını, Orta Doğu’daki birçok ülkeyi kapsayan kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu ifade etti. Iraklı kaynak, ABD’nin tahliye kararını gerektirecek bir güvenlik durumunun Irak makamları tarafından kaydedilmediğini vurgulayarak, “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip.” şeklinde konuştu.