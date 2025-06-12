Abd, Bağdat’taki personelini geri çekiyor

GERİLİM ARTIYOR

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile olası bir çatışma durumunda İran’ın bölgedeki Amerikan üslerine saldıracağını ifade etti. Bu açıklamanın hemen ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” diye belirtti.

ÜSLERDE ALARM DURUMU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye onayı verdi. Hegseth, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” sözleriyle konuyu vurguladı. ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki gereksiz diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine de hazırlanmakta olduğu öğrenildi.

ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYİ HEDİYE ETMİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları çerçevesinde yürüttüklerini açıkladı. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması yönündeki taleplere de dikkat çekti.

BİRLİK ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, bilimsel çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek, “Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail’in bombalayacağını söylüyorlar” diye ekledi. Ülke içerisindeki birlik çağrısında bulunan Pezeşkiyan, farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ve düşmanların bu topraklara yönelik isteklerinin sona ereceğini ifade etti.

IRAK YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir hükümet kaynağı, ABD’nin diplomatik tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak’a yönelik olmadığını, Orta Doğu’daki başka ülkeleri de kapsayan geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, şimdiye kadar ABD’nin tahliye kararını gerektirecek bir güvenlik durumu kaydedilmediğini vurgulayarak, “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu” şeklinde ifadeler kullandı.