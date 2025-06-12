ABD, Bağdat’taki Üslerini Tahliye Ediyor

GERİLİM ARTTI

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile herhangi bir çatışma durumunda İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Bu ifadenin ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bilgisi ortaya çıktı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğruladı ve “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” diyerek durumu açıkladı.

ORTADOĞU’DA TAHİLİYELER BAŞLIYOR

Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye izni verdi. Hegseth, bölgedeki ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak ayrılmasına onay verdiklerini belirterek, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” açıklamasını yaptı. ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesi için de hazırlık yaptığı bildirildi.

ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı talep etmesine de değindi ve “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi?” diye sordu. Pezeşkiyan, bilimsel çalışmalardan vazgeçmeyeceklerini belirterek, ülke içinde birlik çağrısı yaptı.

IRAK’TAN AÇIKLAMA

Irak resmi haber ajansı İNA’ya açıklama yapan ve kimliğinin gizli kalmasını isteyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD’nin son tahliye ve güvenlik önlemlerinin yalnızca Irak’a özgü olmadığını, Orta Doğu’daki pek çok ülkeyi kapsayan geniş bir düzenlemenin parçası olduğunu ifade etti. Iraklı kaynak, henüz ABD’nin tahliye kararını haklı çıkaracak bir güvenlik durumu yaşanmadığını da vurguladı. “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak’ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip” dedi.