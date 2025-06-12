Abd, Bağdat’tan Personelini Çekiyor

ABD, BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE PERSONEL GERI ÇEKİYOR

ABD, Bağdat’taki Büyükelçiliği’nden zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, bu durumun doğruluğunu onaylayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçiriyor ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” şeklinde bilgi verdi.

İRAN’DAN TEHDİT AÇIKLAMASI

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, nükleer müzakereler veya Washington ile olası bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını belirtti. İran’ın bu açıklamasının ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye hazırlandığı bildirilmesi dikkat çekiyor.

IRAK YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Irak yönetimi şu ana kadar ABD’nin diplomatik varlığına yönelik herhangi bir güvenlik durumu olmadığını açıkladı. Bu, ABD’nin Büyükelçiliği’ndeki personel geri çekimiyle ilgili tahliye kararının gerekliliğini sorgulatan bir durum oluşturuyor.