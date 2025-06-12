Abd, Bağdat’tan Personelini Geri Alıyor

GERİLİM ARTIYOR

İran ile ABD arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, “herhangi bir çatışma durumunda İran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını” ifade etti. Bu açıklamanın sonrasında ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmek için hazırlık yaptığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğrularken, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” dedi.

ALARM HALLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye onayı verdi. Hegseth, Orta Doğu’da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını belirtti ve “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırladığı bilgisi de geldi.

İRAN’DAN YANIT GELİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. ABD’nin müzakerelerde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma talebine de değinen Pezeşkiyan, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi?” diyerek duruma tepki gösterdi. Ülke içerisinde birlik olma çağrısında bulunan Pezeşkiyan, düşmanların ülkeye yönelik isteklerinin kalmayacağını söyledi.

IRAK’TA GÜVENLİK DURUMU

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD’nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak’a özgü olmadığını, Orta Doğu’daki birçok ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, Iraklı kaynak, şu ana kadar ABD’nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit edilmediğini vurguladı. “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu” diyen kaynak, tüm diplomatik misyonların yüksek düzeyde güvenlik ve etkin çalışma koşullarına sahip olduğunu ifade etti.