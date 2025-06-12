Abd, Bağdat’tan Personelini Geri Çekiyor

GERİLİMİN NEDENLERİ

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile olası bir çatışma anında İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını ifade etmişti. Bu açıklama sonrasında, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği için tahliye hazırlıkları yaptığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” diyerek tahliyeyi onayladı.

ASKERİ AİLELER İÇİN TAHLİYE

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki görevli personelin aileleri için tahliye onayı verdi. Hegseth, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca, ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve aileler için tahliye hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

İRAN’DAN YANIT

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan görüşmelerin Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları çerçevesinde sürdüğünü belirterek, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Pezeşkiyan, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar” diye ekledi.

İRAN İÇİNDE BİRLİK ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve “Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak” çağrısında bulundu. Irak’ta ise, adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, ABD’nin son tahliye ve güvenlik adımlarının sadece Irak’a özgü olmadığını, Orta Doğu’daki birçok ülkeyi kapsayan daha geniş bir düzenlemenin parçası olduğunu ifade etti. Iraklı kaynak, mevcut durumda ABD’nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu kaydedilmediğini belirtti.