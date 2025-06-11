Abd Basını, Netanyahu’nun Arabuluculuk İstediğini İddia Etti

İSRAİL’İN ABD’DEN ARABULUCULUK TALEBİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Suriye’nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istedi. Bu talebin, Trump’ın Suriye Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın geçtiğimiz hafta İsrail’e yaptığı ziyarette gündeme geldiği belirtildi. Netanyahu’nun, Barrack’a Suriye ile barış anlaşması yönünde bir adım olarak yeni bir güvenlik anlaşması müzakere etmeyi arzuladığını söylediği kaydedildi.

SURİYE İLE NORMALLEŞME İHTİYACI

Adı açıklanmayan yüksek düzeyde bir İsrailli yetkilinin, “Suriye ile mümkün olan en kısa sürede ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptığı ifade edildi. İki farklı İsrailli yetkili, İsrail’in Suriye’nin yeni hükümetiyle önce dolaylı temaslar kurduğunu, ardından üçüncü ülkelerde doğrudan gizli görüşmeler yapmaya başladığını aktardı.

İSRAİL’İN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İsrailli yetkililerin Barrack’a, “Suriye’deki kırmızı çizgilerimizin İran ya da Hizbullah varlığı ve Suriye’nin güneyinin askerden arındırılması olduğunu” ilettikleri belirtildi. Ayrıca, İsrail’in taraflar arasındaki ateşkesi denetleyecek BM gücünde ABD askerlerinin de yer almasını istediği aktarıldı.