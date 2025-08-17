Abd Basını, Trump’ın Putin ve Zelenskiy ile Zirve Yapmak İstemesi

TRUMP’IN ÜÇLÜ GÖRÜŞME PLANI

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir zirve gerçekleştirmek üzere planlar yaptığını bildirdi. İddialara göre Trump, geçen cuma günü Alaska’da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon konuşmasında, “Gelecek cuma günü (22 Ağustos) gibi yakın bir tarihte Rus ve Ukraynalı liderler ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmek istediğini” ifade etti.

BARIŞ ANLAŞMASI TEKLİFİ

Başka bir habere göre, Trump’ın Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın, kısmen Rus ordusu kontrolünde olan Donbas bölgesindeki askeri varlığını sona erdirerek bölgeyi Rusya’ya devretmesi adına bir barış anlaşması müzakere etmeyi önerdiği kaydedildi. İddialarda Putin’in; Donetsk bölgesinin Rusya’ya verilmesi durumunda, Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya ve Herson bölgesindeki çatışmaları durdurma sözü verdiği öne sürüldü.

ALASKA GÖRÜŞMESİ DETAYLARI

ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin, geçen cuma Alaska’da bir araya geldi. Elmendorf-Richardson Üssü’ndeki sıcak karşılamanın ardından liderler, görüşmenin yapılacağı alana gitmek üzere aynı araca bindi. İkili, alana ulaştıklarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’un yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımıyla müzakerelere başladılar.

PUTİN VE TRUMP’IN GÖRÜŞME DEĞERLENDİRMESİ

Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “Zamanında ve çok faydalı” olarak tanımlarken, Trump ise görüşmeyi “Çok yapıcı, 10 üzerinden 10’luk bir görüşme” olarak nitelendirdi. Trump sosyal medya hesabından, “Herkesin, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun doğrudan savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması olduğunu ve çoğu zaman işe yaramayan basit bir ateşkes anlaşmasının yeterli olmadığını kabul ettiğini” bildirdi.

ZELENSKİY’İN ABD ZİYARETİ

Zelenskiy, Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington’da Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir” dedi. Ayrıca, “Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.