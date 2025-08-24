Abd Başkan Yardımcısı Vance Açıklama Yaptı

DİPLOMATİK ÇABALAR VE ABD’NİN GÖRÜŞLERİ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Televizyondaki bir programda, ABD’nin savaşı sona erdirmek için sürdürdüğü çabaları ele aldı. Vance, “Nihayetinde başarılı olacağız ya da bir duvara toslayacağız. Eğer bir duvara toslarsak, bu müzakere sürecine ve baskı uygulamaya devam edeceğiz. Bu savaşı sona erdirecek şey, enerjik diplomasi olacaktır” şeklinde konuştu.

YAPILAN TAVİZLER ve GÜÇLÜ BASKI

Vance, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos’taki görüşmesinden sonra ortaya çıkan diplomatik gerginliklere rağmen, iki ülke arasındaki çatışmayı sona erdirme konusundaki inancını vurguladı. “Son birkaç hafta içinde her iki tarafın da önemli tavizler verdiğini gördük” dedi. Rusya’ya yapılan ekonomik baskıların etkinliğine dikkat çeken Vance, Trump yönetiminin Hindistan üzerinden uyguladığı ikincil gümrük vergilerini hatırlatırken, Rusya’nın petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin zorlaştırıldığını belirtti.

ASKER GÖNDERME YETKİSİ

Başkan Yardımcısı Vance, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması durumunda ABD’nin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ifade etti. Bu konuya dair “Başkan (Trump) çok net konuştu. Ukrayna’ya asker gönderilmeyecek. Ancak Ukraynalıların savaşı sonlandırmak için ihtiyaç duydukları güven ile güvenlik garantilerini sağlamak için aktif rol oynamaya devam edeceğiz” dedi. Vance, ABD’nin diplomatik süreçteki kararlılığını ve Ukrayna’nın korunmasındaki taahhütlerini bir kez daha dile getirdi.