ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Grönland Açıklamaları

ABD BAŞKAN YARDIMCISI GRÖNLAND’DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, eşi Usha Vance başkanlığındaki heyet ile Grönland’a geldiğinde önemli açıklamalarda bulundu. “Kuzey Atlantik’i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin’e, Rusya’ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland’da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor” dedi.

GRÖNLAND’DA ABD ÜSSÜ’NE ZİYARET

James David Vance, beraberindeki heyetle birlikte Grönland’a varmasıyla birlikte karşılandı. Havalimanından ABD’ye ait Pituffik Uzay Üssü’ne geçerken, burada bir konuşma yaptı. Vance, “Tabii ki, her gün ne yaptığınızı anlatan bir brifing alacağız. Ardından, duyduğunuz gibi, Trump yönetimi olarak Grönland’a yönelik bazı ilgilerimizden bahsedeceğiz. Trump yönetimi, başkan, gerçekten Arktik güvenliğiyle ilgileniyor. Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir konu ve önümüzdeki on yıllarda daha da büyüyecek” şeklinde konuştu.

GRÖNLAND HALKININ BAĞIMSIZLIĞI

Vance, ABD üssünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Askeri gücün hiçbir zaman gerekli olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Grönland halkının mantıklı ve iyi insanlar olduğuna inanıyoruz. Bu bölgenin güvenliğini sağlamak ama aynı zamanda ABD’nin güvenliğini de temin etmek için Donald Trump tarzında bir anlaşma yapabileceğimizi düşünüyoruz” diyerek Grönland halkına olan inancını belirtti.

DANİMARKA’YA ELEŞTİRİLER

Danimarka’nın Grönland’ı güvende tutmak konusunda başarısız olduğunu vurgulayan Vance, “Danimarka’ya mesajımız çok basit: Grönland halkı için iyi bir iş çıkarmadınız. Grönland halkına yeterince yatırım yapmadınız ve bu muazzam, güzel kara parçasının güvenlik altyapısına yeterince yatırım yapmadınız” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFLER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Alternatif yollara dair düşüncelerini paylaşan Vance, “Alternatif nedir? Kuzey Atlantik’i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin’e, Rusya’ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland’da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor” diye konuştu.

SIGNAL SKANDALI ÜZERİNE YORUMLAR

Signal sohbet skandalı hakkında görüşlerini aktaran Vance, ulusal güvenlik ekiplerine destek olduklarını belirtti. “Hepimiz bir gazetecinin sohbet grubuna davet edilmemesi gerektiğini kabul ediyoruz ve yönetimden üyeler, sevgili arkadaşım Mike dahil, bunun sorumluluğunu üstlendi. Başkan Trump Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde söyledi ve ben de burada başkan yardımcısı olarak söylüyorum, tüm ulusal güvenlik ekibimizin arkasındayız” şeklinde açıklamalarda bulundu.