Abd Başkan Yardımcısı Vance Kupa Düşürdü

HISTORIK SAKARLIK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ohio State’in ulusal şampiyonluk kupasını düşürerek dikkat çekici bir sakarlığa imza attı. Beyaz Saray’da gerçekleşen resmi kutlama töreninde meydana gelen bu beklenmedik olay, sosyal medyada büyük yankılar uyandırdı ve günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ohio State mezunu olan Vance, bu ziyaretin kendisi için taşıdığı anlam dolayısıyla olayın daha da dikkat çekici hale gelmesine neden oldu. Sahneye çıkıp kupayı alırken, istemeden yaşanan kaza sonucunda kupa iki parçaya ayrıldı ve alt kısmı yere düştü.

PROFESYONEL REFLEKSLER

Kriz anında, takım oyuncusu TreVeyon Henderson’ın etkileyici refleksleri devreye girdi. Kupanın üst kısmını düşürmeden yakalayarak soğukkanlılığını ortaya koydu. Başkan Yardımcısı Vance ise hemen kupanın tabanını yerden aldı. O an arka planda bulunan oyuncular ve protokol üyeleri, yaşananlar karşısında şoklarını gizleyemedi. Hatta Başkan Donald Trump da olayla ilgili bir tepki gösterdi. Kupayı korumak adına herkes seferber oldu ve oyuncular aceleyle kupayı yeniden birleştirmeye çalıştı.

MAHARETLİ MİZAH

Vance, yaşanan sakarlığı mizahi bir bakış açısıyla ele alarak sosyal medyada bir açıklama yaptı. “Ohio State’ten sonra kimsenin kupayı almasını istemedim, bu yüzden kırmaya karar verdim” sözleriyle kazayı hafife aldı. Sosyal medya kullanıcıları da bu durumu mizahi bir dille değerlendirerek eğlenceli paylaşımlar yaptı. Ohio State, ulusal şampiyonluk maçında Notre Dame’i 34-23 yenerek 2014’ten beri ilk zaferini elde etti. Beyaz Saray’daki bu kutlama, takımlarının başarılarını taçlandırma fırsatı oldu ve bu kupa kazası JD Vance’ın kariyerinde hafızalarda kalan bir anı olarak yerini aldı.