ABD Başkanı, 11 Eylül’de Konuştu

TRUMP’IN ANMA TÖRENİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümünde Pentagon’da düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalar yaptı. Trump, “11 Eylül 2001’i asla unutmayacağımıza dair kutsal yeminimizi yineliyoruz” diyerek saldırılarda hayatını kaybedenleri anma sözü verdi. Trump, ABD’nin bu tür saldırılara karşı çok daha güçlü olduğunu belirterek, kısa süre önce Savunma Bakanlığının adını değiştirdiklerini vurguladı. “Savaş Bakanlığı çok farklı olacak. Eğer bize saldırırsanız sizi avlayacağız ve size galip geleceğiz” ifadelerini kullanan Trump, kendi yönetiminin bu konuda önemli adımlar attığını savunarak, bir daha aynı türden saldırılarla karşılaşmayacak kadar güçlü olduklarını dile getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN ADI DEĞİŞİYOR

Trump’ın Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmek için başkanlık kararnamesini imzalaması, Washington yönetiminin 3. Dünya Savaşı gibi küresel çapta bir savaşa hazırlanıp hazırlanmadığı sorularını gündeme getirdi. 11 Eylül 2001 sabahı, ABD’nin finans merkezi New York, İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington’dan havalanan 4 yolcu uçağı, Los Angeles’a doğru yönlenirken, bunlardan biri, yerel saatle 08.46’da İkiz Kuleler’in kuzey yönündeki binaya çarptı.

İKİZ KULELER’E YÖNELİK SALDIRILAR

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines’a ait diğer bir uçak da, ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra güney kulesine çarptı. İkiz Kuleler’e yapılan bu saldırıların ardından, kaçırılan bir başka uçak da Pentagon binasına çarparken, Pensilvanya eyaletinde düşürülen son uçak ise F-16’lar tarafından vuruldu. 11 Eylül saldırıları sonucunda, uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç, New York, Washington ve Pensilvanya’da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

TARİHE GEÇEN SALDIRILARIN ETKİLERİ

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül olayları sonrası ABD’nin girdiği savaşların küresel etkileri hala hissediliyor. İnternetteki açık kaynaklara göre, ABD, 11 Eylül’ün ardından “terörle mücadele” politikası çerçevesinde, başta Afganistan ve Irak olmak üzere, özellikle İslam coğrafyasında başlattığı savaşlarda yaklaşık 5 trilyon dolar harcadı. Bu süreçte, 7 binden fazla ABD askeri, 8 binden fazla ABD ordusuyla çalışan özel firma mensubu ve çoğunluğu Irak ve Afganistan’da olmak üzere, dünya genelinde 2 milyona yakın sivil hayatını kaybetti.