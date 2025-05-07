ABD Başkanı Açıklama Yapacak, 24 Saat

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMASI Bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, “Şu anda Gazze hakkında pek çok şey konuşuluyor, muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceksiniz” şeklinde bir açıklama yaptı. Trump, Gazze Şeridi ile ilgili olarak kısa süre içerisinde resmi bir beyanatta bulunacaklarını duyurdu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Gazze’deki ateşkes müzakereleri konusunda bilgi sahibi bir kaynak, masada yeni bir ateşkes önerisinin olmadığını belirtti. “Arabulucuların yoğun çabaları var ve temaslar hiç kesilmedi, ancak henüz somut bir öneri yok. Hamas, savaşın sona ermesi karşılığında tam ateşkes konusunda ısrar ediyor, İsrail ise savaşı sona erdirmek istemiyor” sözleriyle mevcut durumu özetledi.

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILACAK

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, BM Güvenlik Konseyi üyelerine bugün ABD’nin BM misyonunda, ABD’nin Gazze politikası ve İran’la nükleer müzakerelere dair bilgi vermesinin beklendiği bildirildi.