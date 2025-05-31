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ABD Başkanı Açıklama Yaptı, Anlaşma Yakın

ATEŞKES ANLAŞMASINA YAKLAŞILDI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak “Anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var” şeklinde açıklama yaptı. Trump, Beyaz Saray’da Elon Musk’a gerçekleştirilen veda töreninde, ateşkes sürecine dair gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA ÜMİDİ

Trump, ayrıca İran ile nükleer anlaşmanın ‘çok uzak olmayan bir gelecekte’ gerçekleşebileceğini de ifade etti.

ÖNEMLİ

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Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, müdürlük personeli koruma altındaki çocuklarla birlikte Musabeyli Korusu'nda çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.
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İsrail Ordusu Nablus’a Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus kentinde Ayn ve Asker el-Cedid mülteci kamplarına baskınlar düzenledi. Bu operasyonlar, bölgedeki güvenlik durumunu daha da gerdi.

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