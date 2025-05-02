Abd Başkanı, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapacağız.”

YENİDEN BÜYÜME Hedefi

ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika’yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız.” ifadesini kullandı. Alabama Üniversitesi’nin Tuscaloosa kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Trump, burada önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlerin kazanılmasının ülke açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Trump, başkanlığının ilk 100 gününde “hayal bile edilemeyecek” sayıda iş gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Özellikle sınır güvenliği üzerine köklü adımlar attıklarını belirtirken, düzensiz göçmen geçişlerinin yüzde 99 oranında azaldığını açıkladı.

BAŞARILI ADIMLAR VE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELME

ABD Başkanı, “Halk, başarısız bir düzeni reddetti, bunu seçimlerde gördünüz. Sonu gelmeyen savaşlar, bitmeyen borçlar, açık sınırlar, yıkıcı enflasyon, ülkemize ve liderlerine saygı duyulmaması gibi konularda önemli adımlar attık.” sözleriyle bu süreçte yaşanan sorunlara değindi. “Amerika’yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız.” ifadesi ile de hedeflerinin altını çizdi. Başkanlığını “bir sağduyu devriminin ortasındayız, bu bir kazanma devrimi” şeklinde tanımladı.

GENÇLERE TAVSİYELER

Mezun olan öğrencilere, her zaman çok çalışmalarını, asla yılmamalarını ve hedeflerinden sapmamalarını tavsiye eden Trump, Alabama’nın 2025 mezunlarının Amerika’nın geleceğinde parlak bir yere sahip olacağını söyledi. Genç kuşakların her şeyi başarabilecek yeterlilik ve imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Trump, yönetimde yaptıkları değişikliklerden de bahsederek başarılar diledi. Konuşmasını bu şekilde tamamladı.