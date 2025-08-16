Abd Başkanı Barış Anlaşması Üzerine Açıklama Yaptı

TRUMP’IN BARIŞ ANLAŞMASI VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun yalnızca bir ateşkes anlaşması değil, doğrudan bir barış anlaşması olduğunu kararlaştırdık” diye belirtti. Trump, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da gerçekleştirdikleri zirveye dair açıklamalarda bulundu. “Alaska’da harika ve çok başarılı bir gün geçirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım görüşme çok iyi geçti” dedi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa’daki çeşitli liderlerle, NATO Genel Sekreteri de dahil olmak üzere geç saatlerde yaptığı telefon görüşmelerinin verimli olduğunu ifade etti.

ATEŞKESLERIN KALICILIĞI

Ateşkeslerin genellikle uzun süreli olmadığını vurgulayan Trump, bunun yerine kalıcı bir çözüm için doğrudan barış anlaşmasına ihtiyaç duyulması gerektiğini belirtti. “Hepimiz, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun yalnızca bir ateşkes anlaşması değil, doğrudan bir barış anlaşması olduğunu kararlaştırdık” şeklinde konuştu.

ZELENSKIY’LE PLANLAR

Trump, “Başkan Zelenskiy, pazartesi öğleden sonra Washington’daki Oval Ofis’e gelecek. Eğer her şey yolunda giderse, ardından Başkan Putin ile bir görüşme planlayacağız. Bu süreç potansiyel olarak milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir” dedi. Bu açıklamalar, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.