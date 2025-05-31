ABD Başkanı Çelik İthalatını Artırıyor

ABD BAŞKANI TRUMP, ÇELİK İTHALATINA YENİ GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin oranını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracaklarını duyurdu. Trump, çelik endüstrisi hakkında US Steel’in Pennsylvania’daki tesisinde yaptığı açıklamalarda, ithalat tarifelerinin artırılacağını belirtti ve “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” şeklinde konuştu. Bunun, ABD’deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasını öngören kararnameleri imzaladığını hatırlatarak, bu tarifelerin 12 Mart tarihinde yürürlüğe girdiğini bildirdi. “Çelik endüstrisi bir ulusal güvenlik meselesi” diyen Trump, US Steel’in çelik işçileri için yabancı firmalara satış yapılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile yaptığı ortaklık anlaşmasına da değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh’da tutacağını açıkladı.

ÇELİK TARİFELERİ GELECEK HAFTA ARTIRILACAK

Trump, Nippon’u birçok kez iyi bir teklifle reddettiğini belirterek, şirketin ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ifade etti. US Steel’i çelik ithalatına yüzde 25 tarife uygulayarak “kurtardıklarını” savunan Trump, bu şekilde ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını ileri sürdü. Çelik endüstrisinin önemine değinerek, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” dedi. Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımda da çelik tarifelerinin, ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı bildirildi.