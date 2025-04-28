Abd Başkanı D. Trump, 100. Günü Kutladı

TRUMP’IN YENİ HAREKETİ

Başkanlık görevine başladığı andan itibaren aldığı tartışmalı kararlarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak bir eyleme imza atıyor. İkinci döneminin 100. gününü kutlarken, Beyaz Saray’ın bahçesine yasa dışı göçmenlerin tutuklama fotoğraflarını ve suçlarını içeren posterler yerleştirdi. Posterlerde tutuklanan 100 yasa dışı göçmenin fotoğrafları ile işledikleri suçlar detaylı şekilde sergileniyor. Her bir fotoğrafın altında “Tutuklandı” ifadesinin yer alması dikkat çekiyor.

TRUMP’IN İKİNCİ DÖNEMİ

Peki, Donald Trump ikinci döneminin 100 günü içerisinde başka neler gerçekleştirdi? Trump, birçok başkanlık kararnamesiyle Biden dönemi uygulamalarını iptal etti. Federal kurumlarda büyük kesintiler ve reformlarla dikkat çekti. 6 Ocak Kongre baskınına katılanları affetti. “Önce Amerika” yaklaşımını güçlendirmek adına Dünya Sağlık Örgütü’nden çıkma kararı aldı ve NATO üzerindeki baskısını artırmaya başladı. Ukrayna’ya olan desteği azalttı ve Rusya ile barış arayışına girdi. Orta Doğu’da İran’a karşı sert adımlar atarak ticaret savaşını başlattı. Birçok ülkeye, özellikle de Çin’e ek vergiler getirdi. Yasa dışı göçmenlere karşı daha sıkı önlemler aldı ve sınır duvarı çalışmalarını hızlandırdı. Trans bireylerin haklarını sınırlayan kararlar aldı. Ancak, onay oranı %39 gibi düşük seviyelerde kalmaya devam etti ve hem içeride hem dışarıda yoğun eleştirilerle karşılaştı.