Haberler

ABD Başkanı D. Trump Açıklama Yaptı

TRUMP’TAN SEVİNDİRİCİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın elinde tuttuğu çifte vatandaşı Edan Alexander’ın iki saat içinde serbest bırakılacağına dair bilgi verdi. Trump, “Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık canlı olmadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander’ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadeleriyle bu durumu kamuoyuna açıkladı.

HABERLERİ SEVİNDİREN GELİŞME

Bu açıklama, Alexander’ın ailesi ve yakınları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Trump’ın duyurusu, söz konusu durumun uluslararası ilişkiler açısından daha geniş etkilere sahip olabileceğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ali Erbaş, Sanat Fuarının Önemi Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın başarılı geçtiğini ve katılımcılarla İslam sanatlarının zenginliğini paylaştığını duyurdu.
Haberler

E.K. Parkta Darbedildi, Soruşturma Başlatıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir 7. sınıf öğrencisi, okul arkadaşları tarafından parkta 50 dakika boyunca darp edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.