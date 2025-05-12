ABD Başkanı D. Trump Açıklama Yaptı

TRUMP’TAN SEVİNDİRİCİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın elinde tuttuğu çifte vatandaşı Edan Alexander’ın iki saat içinde serbest bırakılacağına dair bilgi verdi. Trump, “Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık canlı olmadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander’ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadeleriyle bu durumu kamuoyuna açıkladı.

HABERLERİ SEVİNDİREN GELİŞME

Bu açıklama, Alexander’ın ailesi ve yakınları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Trump’ın duyurusu, söz konusu durumun uluslararası ilişkiler açısından daha geniş etkilere sahip olabileceğini gösteriyor.