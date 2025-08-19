ABD Başkanı, Diplomasi Trafiği Devam Ediyor

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE YENİ BİR DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Alaska’da ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırlamasıyla başlayan diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Trump, Putin ve Zelenskiy ile görüşebileceklerini ifade ederek bu toplantıların nerede gerçekleşeceği konusunda tartışmalara yol açtı. Rusya lideri Putin, 15 Ağustos Cuma günü Trump’la gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında “Bir sonraki [görüşme] Moskova’da” demişti. Ancak Zelenskiy’nin Moskova ziyaretinin olası olmadığı yönünde görüşler var.

ZELENSKİY’NİN MOSKOVA ZİYARETİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

BBC Dünya Servisi’nde kıdemli gazeteci Vitaliy Shevchenko, Zelenskiy’nin “hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir davet” olduğunu belirtti. “Ordusu yıllardır halkınızı katleden bir ülkenin başkentine seyahat etmek pek çok açıdan yanlış olur. Bunun yanı sıra güvenlik zafiyeti yaşanma ihtimali de mevcut” dedi. Ayrıca Shevchenko, Putin’in Moskova’yı buluşma yeri olarak göstermesinin, Zelenskiy’nin barış sürecinin önünde bir engel olarak algılanmasını amaçlayabileceğine dikkat çekti. Zelenskiy’nin danışmanı Dmitro Litvin de Moskova’da bir görüşme olmayacağının altını çizdi. “Nasıl bir tepki vermemizi beklerdiniz?” diye sorarak durumu eleştirdi.

GÖRÜŞMELERDE YENİ GELİŞMELER

Zelenskiy, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Putin’le baş başa görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Trump’ın Mayıs’taki Ortadoğu ziyaretinde Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk doğrudan müzakerelerin başladığı hatırlatıldı. Zelenskiy, bu süreçte Türkiye’ye giderek Putin’i beklemiş, ancak Rus lider, görüşmeye düşük seviyeli bir delegasyon göndermeye yönelmişti. Üç yıl sonra karşılıklı olarak 16 Mayıs’ta oturulan masada Türk heyeti de yer almıştı.

İSVİÇRE’DE GÖRÜŞMELERİN GERÇEKLEŞEBİLİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİ

19 Mayıs’ta İsviçre, bu görüşmelere ev sahipliği yapmak istediğini duyurdu. İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Görüşme İsviçre’de yapılsın” açıklamasının ardından, Rusya ve Ukrayna liderlerini ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi. Ancak BBC Cenevre Muhabiri Imogen Foulkes, bu süreçte yasal engeller olabileceğini ifade etti. Foulkes, “İsviçre, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (ICC) kuran Roma Anlaşması’nı onaylayan ülkelerden biridir. ICC, Putin hakkında savaş suçlarıyla iddianame hazırladığı için, Rus liderin İsviçre topraklarına ayak bastığı anda tutuklanması gerekiyor” dedi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER

Putin’in bu şartlar altında Batı Avrupa yerine Türkiye veya Birleşik Arap Emirlikleri’ni tercih etme ihtimali de bulunuyor. Aynı zamanda, bir ateşkes imzalanması durumunda Rusya’nın Ukrayna’ya tekrar saldırmasının önüne geçmek için Kiev’in müttefiklerinin güvenlik garantileri üzerinde müzakereler sürüyor. Trump, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini, ancak ateşkes sonrası ABD savaş uçaklarının Ukrayna’nın hava savunmasında görev alabileceğini belirtirken, Putin’in barış teklifini reddetmesinin de olası olduğunu vurguladı. NATO ülkelerinin askeri liderleri 20 Ağustos’ta bir araya gelecek ve bu toplantıda NATO’nun Avrupa operasyonlarının başındaki General Alexus Grynkewich, Putin ve Trump görüşmesine dair önemli notlar paylaşacak.

BARIŞ TEKLİFLERİ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ise Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme sağlanamayacağına inanıyor. “Putin barışla ilgilenmiyor. Onun çıkarı bu süreci olabildiğince uzatmak” diye açıklamalar yaparak, Trump’ın ateşkes için ısrarcı olmasını sağlama yönündeki çabalarından söz etti. Rasmussen, barış anlaşması görüşmelerine geçmeden önce güvenlik garantilerinin belirlenmesinin şart olduğunu da belirtti. “Güvenlik garantileri en önemli konu. Bu konu bir an önce çözülmeli çünkü gelecekteki Rus saldırılarına karşı bir garanti olmadığı müddetçe Zelenskiy’nin manevra alanı son derece kısıtlı olur.” ifadelerini kullandı.