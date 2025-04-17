Abd Başkanı Donald Trump, Anlaşma Bekliyor

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmeden önce, Trump basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Avrupa Birliği (AB) ile 90 günlük ertelemenin ardından bir ticaret anlaşmasının yapılamaması olasılığının sorulması üzerine, “Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak.” ifadesini kullandı. Trump, “Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak.” dedi.

ADİL ANLAŞMALAR GEREKEN BİR KONUDUR

Diğer ülkeler ile çok sayıda müzakere gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını vurguladı. Aceleye gerek olmadığını belirten Trump, “Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD’nin üç müttefikini ziyaret etmesiyle ilgili bir endişe duymayıp duymadığına yönelik bir soruya, “Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse.” diyerek yanıt verdi.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Başbakan Meloni ise ABD’nin önerdiği karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceği konusundaki güvenini dile getirdi. ABD ile birlikte büyümek için en iyi yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, “ABD’nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım.” dedi.