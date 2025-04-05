AbD Başkanı Donald Trump, Husilere Saldırı Görüntülerini Paylaştı. “Bir Daha Asla Batıramayacaklar” Dedi

TRUMP YEMEN’DEKİ HUSİLERE YÖNELİK SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, hedeflerin vurulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

TRUMP: “HUSİLER BİR DAHA GEMİLERİMİZE SALDIRAMAYACAK”

Trump, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar” dedi. ABD Başkanı, bu adımın bölgedeki güvenliği sağlamak için kritik olduğunu vurguladı.

OPERASYONUN STRATEJİK ÖNEMİ

Yapılan müdahalenin, Husilerin deniz yoluyla gerçekleştirdiği saldırıları engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. ABD yetkilileri, bu tür operasyonların uluslararası sulardaki güvenliği korumak için gerekli olduğunu ifade ediyor.