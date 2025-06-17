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Abd Başkanı Dönüş Yapıyor, Toplantı Var

ABD BAŞKANI ERKEN DÖNÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi’nden erken dönme kararı aldı ve Beyaz Saray’da ulusal güvenlik konseyini acil toplantıya çağırdı. Beyaz Saray kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, “Başkan, Kanada’dan kritik meselelerle ilgilenmek için dönüş kararı aldı.”

ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE GÖRÜŞECEK

Trump’ın bu akşam Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede, özellikle İsrail ile İran arasındaki gerilime dair en son gelişmeler ele alınacak. Bu durum, ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıyor ve konunun aciliyetine vurgu yapıyor.

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