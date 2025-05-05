ABD Başkanı Film Vergisi Uygulama Yetkisi Verdi

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI BAŞLATILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne yabancı ülkelerde üretilen ve Amerika’ya gelen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Amerika’daki film endüstrisinin hızla yok olduğunu dile getirdi. Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD’den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sağladığını belirtti.

ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

Trump, bu durumun ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu, aynı zamanda bunun bir mesaj ve propaganda süreci olduğunu ifade etti. “Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’na ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.