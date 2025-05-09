Abd Başkanı İyi Anlaşma Yapmalıyız

ABD’DE TİCARET GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD için Çin ile iyi bir anlaşma yapmalıyız” şeklinde bir açıklama yaptı. Trump, bu hafta sonu İsviçre’de yapılacak olan ticaret görüşmeleri öncesi, Çin’e uygulanacak olan yüzde 80 oranındaki gümrük vergisinin “olası olduğunu” belirtti.

GÖRÜŞMELERE KATILAN İSİMLER

Trump, görüşmelere Hazine Bakanı Scott Bessent’in katılacağını duyurdu ve “ABD için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini yeniledi. Anlaşmaya varılamaması durumunda hayal kırıklığı yaşamayı düşünmediğini dile getiren Trump, sürece dair daha olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu aktardı.

TAVİZLER VE HEDEFLER

Trump, Bessent’e ne kadar taviz verilebileceği konusunda bir rakam açıkladığını ifade etti ve “Bugün bir rakam açıkladım, yüzde 80. Bakalım nasıl sonuçlanacak” şeklinde konuştu. Gümrük vergisi konusundaki bu oran, görüşmelerin gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir.