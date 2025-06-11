ABD Başkanı, Los Angeles’ı Çetelerden Koruyacak

LOS ANGELES’I KURTARMA VAADİ

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ın çetelerin kontrolünde olduğunu ifade ediyor. Başkan Trump, “Los Angeles’ı çeteler yönetiyor, izin vermeyeceğiz” diyerek bu duruma dikkat çekiyor. Bu açıklama, şehrin güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış görünüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE VURGU

Trump, Los Angeles’ta çetelerin etkisini sona erdirmek ve şehrin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacaklarını belirtiyor. Bu bağlamda, şehirdeki güvenlik önlemlerinin artırılacağına dair sözler veriyor. Bu durum, özellikle yerel halk için büyük bir önem taşıyor.