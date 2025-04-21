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ABD Başkanı, Papa İçin Roma’ya Gidiyor

TRUMP’IN ROMA SEYAHATİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak için Roma’ya gidecek. Trump, Truth Social üzerindeki hesabından bu seyahati ile ilgili bilgiler paylaştı. “Melania ile ben, Papa Franciscus’un Roma’daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

SOCİAL MEDYADA TEPKİLER

Bunun yanı sıra, sosyal medya kullanıcıları ve Demokrat hesaplar, Trump’ın “sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesinin cenaze töreni için uygun olup olmadığı konusunda eleştirilerde bulundu. Vatikan, Papa Franciscus’un 88 yaşında, yerel saatle 07.35’te (TSİ 08.35) hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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