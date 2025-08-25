Abd Başkanı, Savaş Bakanlığı Değişebilir

TRUMP’IN SAVAŞ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeyi düşündüğünü dile getirdi. Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Oval Ofis’te misafir ettiği görüşme sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakanlık ISMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ABD Başkanı, “Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor.” ifadelerini kullandı. Trump, daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine “Savaş Bakanlığı” terimini kullanmayı tercih edeceğini belirtmişti.